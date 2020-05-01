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Фурсин: Работодатели могут проверить сведения о пропусках сотрудников

12:56
  • пятница
  • 01 мая 2020

Работодатели могут проверить цифровые пропуска сотрудников по телефону

Руководители компаний могут уточнить сведения о цифровых пропусках сотрудников по телефону специально созданной "горячей линии". Об этом в интервью каналу "Москва 24" сообщил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

"Мы готовы к любой нагрузке, сервис (проверки сведений о цифровых пропусках сотрудников организаций i.moscow) работает четко, при необходимости подключается "горячая линия" для работы с руководителями организаций, точно так же на эту линию обращаются просто физические лица, у которых возникло много вопросов", - сказал он.

Фурсин отметил, что необходимую информацию можно также уточнить по телефону "горячей линии". "Если будут вопросы, связанные с оформлением пропусков, с заполнением указанных форм, создана "горячая линия", колл-центр по телефону 8 (495) 539-36-82. Он работает все дни, в том числе и выходные. Необходимо будет позвонить туда, получить все консультации. Мы поможем и работникам, и руководителям организаций пройти эту всю процедуру", - заключил руководитель департамента.

Ранее сообщалось, что проверить сведения о цифровых пропусках сотрудников столичных организаций можно на специальном портале. 

Как заявил накануне Алексей Фурсин, с 15 апреля введен порядок оформления и использования цифровых пропусков, одним из четырех видов пропусков является пропуск для работающих лиц. Для продления необходимо использовать два сервиса. Один сервис создан для людей, которые работают в организациях, деятельность которых не приостановлена, для этого достаточно самим физлицам зайти на сайт nedoma.mos.ru и продлить свой пропуск до 11 мая автоматически, но необходимо это сделать до 4 мая. 

Он пояснил, что руководителям тех организаций, деятельность которых приостановлена, необходимо зайти на платформу i.moscow.

"Это платформа Московского инновационного кластера. Нужно вбить ИНН организации, которая как раз и определит, организация относится к тем организациям, деятельность, которых приостановлена или не приостановлена", - пояснил руководитель департамента.

По его словам, если деятельность организации приостановлена, но есть необходимость в персонале, который должен обеспечивать бесперебойные процессы в компании, на объекте (охрана, люди, обеспечивающие содержание имущественных комплексов, сотрудники, обеспечивающие процессы, которые невозможно приостановить, в том числе лица, которые отвечают за начисление зарплаты), то тогда руководитель должен составить отдельный список таких сотрудников.

При этом необходимо иметь ввиду, что для направления этого списка необходимо будет иметь цифровую электронную подпись компании. После того, как направится этот список на mos.ru, в течение двух-трех минут уже по этому списку будет предоставлена информация о цифровых кодах цифровых пропусков, которые также будут оформлены до 11 мая.

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