"Как пошел ор!" Степаненко рассказала о разделе имущества с Петросяном

67-летняя артистка призналась, что скандала можно было избежать

Российская артистка Елена Степаненко рассказала о некоторых аспектах бракоразводного процесса с юмористом Евгением Петросяном. В эфире передачи "Еще не вечер" она раскрыла, как проходил раздел имущества.

Так, по словам Степаненко, артист предложил ей делить все имущество поровну. Она ответила согласием. Когда Евгений Петросян написал, что именно кому отойдет, Степаненко попросила его переставить фамилии в ряде мест.

"Как пошел ор! Как? Что? Почему?" — приводит слова артистки РИА Новости. В итоге, как рассказала Елена Степаненко, супруги решили делить имущество в суде.

Напомним, в 2018 году Евгений Петросян развелся с Еленой Степаненко. После этого стало известно 74-летний юморист состоит в отношениях с 31-летней помощницей Татьяной Брухуновой.

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