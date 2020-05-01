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"Как пошел ор!" Степаненко рассказала о разделе имущества с Петросяном

14:10
  • пятница
  • 01 мая 2020

67-летняя артистка призналась, что скандала можно было избежать

Российская артистка Елена Степаненко рассказала о некоторых аспектах бракоразводного процесса с юмористом Евгением Петросяном. В эфире передачи "Еще не вечер" она раскрыла, как проходил раздел имущества.
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Так, по словам Степаненко, артист предложил ей делить все имущество поровну. Она ответила согласием. Когда Евгений Петросян написал, что именно кому отойдет, Степаненко попросила его переставить фамилии в ряде мест.

"Как пошел ор! Как? Что? Почему?" — приводит слова артистки РИА Новости. В итоге, как рассказала Елена Степаненко, супруги решили делить имущество в суде.

Напомним, в 2018 году Евгений Петросян развелся с Еленой Степаненко. После этого стало известно 74-летний юморист состоит в отношениях с 31-летней помощницей Татьяной Брухуновой.

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