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Глава Минздрава: Россия подходит к важнейшему рубежу борьбы с COVID-19

15:34
  • пятница
  • 01 мая 2020

Сейчас очень важно оставаться дома

Ответственное поведение каждого человека – главный фактор в победе над COVID-19. Об этом рассказали в пятницу в Минздраве. Глава министерства Михаил Мурашко призвал граждан воздержаться от посещения общественных мест.
В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений

По его словам, наша страна подходит к важнейшему рубежу в борьбе с коронавирусной инфекцией, передает РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что если россияне сегодня нарушат режим самоизоляции, то после майских праздников ограничительные меры придется ужесточить.

Ранее стало известно, что середина мая – наиболее вероятный срок наступления пика распространения COVID-19 в России.

По данным на 1 мая, число заразившихся коронавирусом в стране превысило 114 тысяч. За сутки инфекцию выявили у более чем 7930 человек.

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