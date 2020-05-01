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Собянин рассказал о регулярной дезинфекции городских пространств

14:53
  • пятница
  • 01 мая 2020

В столице обрабатываются подъезды домов

В Москве ведутся масштабные работы по дезинфекции общественных пространств. Об этом сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, это огромная работа, в ней принимают участие порядка 70 тысяч человек и более 4 тысяч единиц техники.
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"Мы еженедельно обрабатываем общественные пространства, и каждый день обрабатываются подъезды домов", - сказал Собянин.

Мэр также поздравил с Праздником весны и труда рабочих комплекса городского хозяйства. "Обычно в эти дни проходят первомайские колонны, отмечая этот замечательный праздник весны и труда. Но сегодня другая колонна из машин, которые обеспечивают дезинфекцию города", - приводит слова Собянина АГН "Москва".

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