Собянин рассказал о расширении возможностей Москвы в лечении COVID-19

До 10 тысяч коек для больных COVID-19 развернут в крупных общественных центрах

Мэр столицы Сергей Cобянин рассказал о начале подготовительных работ по созданию 10 тысяч коек в крупных общественных центрах и строительстве временных корпусов для долечивания больных COVID-19 в ходе осмотра временного быстровозводимого медицинского корпуса на территории НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

"Помимо высокотехнологичных стационаров, которые давно уже исторически работают в Москве, и значительная их часть переведена на работу с COVID-19, мы, чтобы увеличить их мощность и производительность, количество людей, которым можно оказать помощь возле таких клиник, как Склиф, как Морозовская больница, как Коммунарка, ряд других клиник, создаем вот такие временные госпитали. Он кажется временным, но на самом деле оснащен очень неплохо, выглядит неплохо, специально создан именно как медицинские госпитали", - сказал Собянин. Мэр выразил надежду, что эта мера поможет врачам лучше и эффективнее оказывать помощь.

Собянин также рассказал о начале подготовительных работ в крупных общественных центрах. "Создаем около 10 тыс. коек для этого в этих центрах. Это тоже поможет расширить объемы и возможности работы нашей госпитальной медицинской системы. Не знаю, будем мы вводить их или нет, это покажет время, покажет развитие пандемии. Если понадобится, чтобы у нас было в запасе коечный фонд, мощности медицинской системы которые дают ощущение прочности и гарантии того, что ни один москвич не останется без медицинской помощи", - Сергей Собянин.

Мэр поблагодарил присутствующих на встрече врачей за работу и поздравил с праздником.

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