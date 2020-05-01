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Роспотребнадзор предупредил об угрозе второй волны коронавируса

16:25
  • пятница
  • 01 мая 2020

С наступлением первых холодов осенью высока вероятность второй волны COVID-19

Осенью с высокой долей вероятности заболеваемость коронавирусом может начать расти из-за прохладной погоды и возвращения людей на работу и учебу. Об этом сообщил в пятницу Роспотребнадзор.
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В то же время при жаркой и солнечной погоде "частота инфицирования коронавирусной инфекцией пойдет на спад", передает ТАСС.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что Россия подходит к важнейшему рубежу в борьбе с COVID-19. Он призвал граждан воздержаться от посещения общественных мест.

Ранее сообщалось, что середина мая – наиболее вероятный срок наступления пика распространения коронавирусной инфекции в России.

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