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Песков рассказал об охране здоровья Путина

17:24
  • пятница
  • 01 мая 2020

Она обеспечивается на максимальном уровне

Спикер Кремля Дмитрий Песков в пятницу рассказал об охране здоровья президента России Владимира Путина в условиях пандемии коронавируса (COVID-19). Пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос в интервью в передаче "Москва. Кремль. Путин".
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"Разумеется, в эти дни, особенно в том, что касается главы государства, охрана здоровья и так максимально высокая", - приводит слова Пескова ТАСС.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин доложил президенту о том, что заразился коронавирусной инфекцией. Из симптомов у главы правительства - высокая температура. Его направили на лечение.

Все, кто контактировал с Мишустиным, будут изолированы и в ближайшее время пройдут дополнительное тестирование.

Кабинет министров продолжит работу в штатном режиме. Обязанности председателя правительства временно будет исполнять первый вице-премьер Андрей Белоусов. Мишустин сам предложил его кандидатуру президенту.

Премьер-министр призвал россиян серьезно отнестись к коронавирусной инфекции и соблюдать все необходимые ограничения.

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