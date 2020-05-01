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Какие перемены произошли в жизни россиян с 1 мая

17:57
  • пятница
  • 01 мая 2020

Вступают в силу новые законодательные нормы

С 1 мая в жизни россиян должны произойти значительные изменения. В частности, увеличатся выплаты неработающим пенсионерам, их доведут до актуального прожиточного минимума.

Изменяется система расчета доплат военным пенсионерам-участникам Великой Отечественной войны. Размер пенсий вырастет в среднем на 9 с половиной тысяч рублей. Также с этого дня россияне получили возможность бесплатно переводить до 100 тысяч рублей в месяц по номеру мобильного телефона через систему быстрых платежей. К ней подключены 55 банков.

С 1 мая некоторые пособия будут переводиться только на карту "Мир", в частности, это касается выплат по безработице, гражданам с маленькими детьми и пострадавшим от радиации. Отныне станет доступнее паллиативная помощь. Средства на реабилитацию больным будут выдаваться в течение недели, раньше это занимало 30 дней.

С первого мая вступает в силу новый ГОСТ, который позволяет устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера. Сейчас он составляет 70 на 70 сантиметров, а новые правила допускают 50 на 50 и 40 на 40 сантиметров. Их разрешено устанавливать на дорогах с нескоростным движением, в основном, в центре городов и кварталах исторической застройки.

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