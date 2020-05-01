В Подмосковье вводят "масочный режим"

Глава Подмосковья подписал постановление, предусматривающее введение "масочного режима"

В Московской области с 12 мая станет обязательным ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) при посещении мест общего пользования. До этой даты "масочный режим" носит рекомендательный характер.

Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев. Документ опубликован на официальном сайте правительства Московской области.

В среду стало известно, что Московская область вышла на плато по количеству заражений коронавирусом. В регионе продлили режим самоизоляции на майские праздники. До 11 мая будет усилен контроль за его соблюдением.

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