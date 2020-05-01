Названы новые симптомы коронавируса

Это кожные высыпания

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о новых симптомах COVID-19. Их выявили в медучреждении. Так, у многих пациентов на руках и животе появились высыпания.

"Предположить о мутации можно только по разнице клинической картины. Высыпания достаточно разнообразны", - приводит ТАСС слова Проценко.

Ранее в Минздраве России рассказали о том, что коронавирус может "менять" курс течения болезни. Например, когда у пациента началось улучшение, могут появиться новые симптомы.

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