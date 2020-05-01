Медведев: пандемия сделает более востребованными новые формы занятости

Новые профессии будут гораздо быстрее приходить на смену старым

Из-за пандемии станут более востребованными новые формы занятости. Об этом заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, сейчас технический прогресс и развитие интернета "стирают грань между трудовой и частной жизнью" работника.

"Новые профессии будут гораздо быстрее приходить на смену старым — потому что мы понимаем, что пандемия и другие такие обстоятельства развиваются волнами, и ограничения на рынок труда, безусловно, влияют", — приводит слова Медведева "Газета.Ru".

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