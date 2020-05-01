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Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом

21:48
  • пятница
  • 01 мая 2020

И.о. министра строительства и ЖКХ России назначен Никита Стасишин

Глава Минстроя Владимир Якушев госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. COVID-19 диагностировали также у одного из заместителей Якушева - Дмитрия Волкова. У обоих диагноз подтверждён результатом КТ.

"Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи", - проинформировал министр.

Исполняющим обязанности министра строительства и ЖКХ России назначен заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин.

 

 

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