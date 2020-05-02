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Почти 10 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки

11:36
  • суббота
  • 02 мая 2020

Общее число заражённых превысило 124 тысячи

За минувшие сутки в России зафиксировано 9 623 случая заражения коронавирусом, всего выявлено 124 054 человека с COVID-19. Наибольший  прирост по-прежнему даёт Москва, за сутки зарегистрировано 5 358 больных. В столице с начала пандемии выявлено 62 658 заражённых.
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Президент Владимир Путин продлил режим выходных дней до окончания майских праздников. Первые 11 дней месяца объявлены нерабочими с сохранением заработной платы. Регины продлили режим самоизоляции для граждан и постепенно вводят обязательное ношение медицинских масок в общественных местах.

Дальнейшие решения по борьбе с коронавирусом будут приниматься с учётом складывающейся эпидемиологической обстановки. Не исключено, что жёсткие меры сохранятся до конца мая.

В Москве и области до 11 мая включительно действует система цифровых пропусков. Для поездки на личном или общественном транспорте необходимо получить разрешение. Сходить пешком в магазин, аптеку или банк по-прежнему можно без пропуска. Также без получения разрешения можно выйти на улицу выбросить мусор или погулять с собакой.

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