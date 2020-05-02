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Взрывной рост: в Москве за сутки зарегистрировано 5 358 больных COVID-19

12:00
  • суббота
  • 02 мая 2020

С начала пандемии выявлено более 62 тысяч заражённых

5 358 человек, инфицированных коронавирусом, зарегистрированы за сутки в Москве. Это наибольший показатель за всё время, всего в столице с начала пандемии COVID-19 заболели 62 658 человек, умерли 695 пациентов. Число вылечившихся выросло до 6 354 человек.
Собянин рассказал, когда в Москве снимут ограничительные меры

Мэр Сергей Собянин сообщил 1 мая, что в городе начались подготовительные работы по оборудованию десяти тысяч коек для больных коронавирусом в крупных общественных центрах. Расширение коечного фонда поможет увеличить объёмы и возможности госпитальной медицинской системы города. "Ни один пациент Москвы не останется без врачебной помощи", - пообещал мэр.

По состоянию на 2 мая, в России зарегистрировано более 124 тысяч случаев выявления коронавируса, умерли от болезни 1 222 человека. В мире больных COVID-19 насчитывается почти три с половиной миллиона человек, умерло более 200 тысяч заразившихся.

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