Ещё 608 пациентов в Москве вылечились от COVID-19

Сохраняется положительная динамика

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 608 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, выздоровевших от COVID-19, достигло 6 354.

По данным на 1 мая, в Москве диагноз COVID-19 поставлен 57 300 пациентам, умерли с начала пандемии 366 человек. В России больных зарегистрировано 114 431, в мире 3 403 556 человек инфицировано коронавирусом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"