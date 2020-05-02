Москва резко увеличила тестирование на коронавирус

В столице растут темпы диагностики COVID-19

Около 2% жителей Москвы заражены коронавирусом. Это – минимальное значение среди мировых городов, поражённых пандемией, написал на своём сайте мэр Сергей Собянин.

По его словам, распространение инфекции удалось остановить благодаря дисциплине москвичей и режиму самоизоляции. Перед городом была поставлена задача максимально увеличить масштабы тестирования и он с этой задачей справляется. В работу включены все звенья системы здравоохранения - федеральные, городские, частные клиники, служба скорой помощи, лаборатории, поликлиники и больницы.

Как написал Собянин, за последние недели поликлиническая сеть кратно увеличила диагностику коронавируса методами компьютерной томографии. В столице в круглосуточном режиме работают 45 амбулаторных центров, референс-центр лучевой диагностики и система компьютерного распознавания коронавируса с помощью технологий искусственного интеллекта.

Нам удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции. По этому показателю Москва вышла в мировые лидеры. И это огромный плюс, поскольку позволяет на ранних стадиях купировать распространение инфекции и своевременно оказывать помощь пострадавшим москвичам.

Собянин признал, что угроза распространения болезни сохраняется. Мэр в очередной раз попросил москвичей максимально ответственно отнестись к мерам самоизоляции, введённым в столице.

По последним данным, в Москве выявлено 57 300 случаев заражения коронавирусом, 658 человек умерли, около шести тысяч выздоровели.

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