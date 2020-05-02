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"Похороненный" американцами Ким Чен Ын появился на публике

10:50
  • суббота
  • 02 мая 2020

Лидер КНДР жив и здоров

Ким Чен Ын после долгого отсутствия впервые появился на публике. Видео и фотографии северокорейского лидера опубликовало информационное агентство ЦТАК.
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Утверждается, что глава КНДР участвует в церемонии открытия завода по производству удобрений. Вопреки сообщениям о его болезни, северокорейский лидер выглядит вполне здоровым и даже счастливым.

Последний раз на публике Ким Чен Ын видели 11 апреля. Позже, 15 апреля он пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя страны Ким Ир Сена, напоминает "ТВ Центр".

Потом стала появляться информация о том, что политик перенёс сложную операцию на сердце и находится в тяжёлом состоянии. А некоторые СМИ, в основном американские, даже писали о смерти лидера КНДР. В Пхеньяне назвали подобные публикации  ложными и злонамеренными.

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