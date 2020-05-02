Трамп сделал неутешительный прогноз смертности от коронавируса

В США уже более миллиона заболевших

В мире коронавирусом заразились уже более 3 миллионов 340 тысяч человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, более миллиона инфицированных выздоровели, свыше 238 тысяч скончались. Первое место по всем показателям занимают США, от коронавируса там умерли уже более 65 тысяч человек. Президент США Дональд Трамп заявил, что по последним подсчётам экспертов, число погибших может вырасти до 100 тысяч, сообщает "ТВ Центр".

В Европе самая сложная ситуация наблюдается в Испании и Италии. На Апеннинах продолжают работать российские военные. Они провели дезинфекцию еще трёх лечебных учреждений в Ломбардии. Руководство и персонал встретили наших специалистов аплодисментами и плакатами со словами благодарности. Оказывают помощь российские военные и в Сербии. За сутки они обработали спецсоставом 20 больниц и клиник.

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