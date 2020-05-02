В России стартовала акция "Окна Победы"

Дети украшают свои квартиры к празднику

"Окна Победы" появятся в домах по всей стране. Акцию с таким названием в преддверии 9 мая проводят активисты Российского движения школьников, Федерального агентства по делам молодёжи и исполнительной дирекции "Год памяти и славы".

Дети украшают окна своих квартир и домов символами Великой Победы. Это - георгиевские ленты, красные звёзды, памятники.

Трафареты для рисунков можно взять на специальном сайте в Сети. Так в условиях самоизоляции участники акции могут выразить уважение ветеранам и почтить память тех, кто сражался за Родину, сообщает "ТВ Центр".

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