Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина

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К 75-летию взятия Берлина Минобороны России рассекретило уникальные документы из Центрального архива. Опубликованы журналы боевых действий и донесения командиров, в том числе, от маршалов Жукова и Конева. В наградных листах - многочисленные свидетельства героизма и отваги, которые проявили красноармейцы во время штурма Рейхстага.

С первых дней войны, даже в моменты сокрушительных поражений, советские воины имели перед врагом важное преимущество. В отличие от бойцов Вермахта, в чьи планы входило мировое господство, у красногвардейцев была чёткая конечная цель - дойти до Берлина и, как тогда говорили, раздавить фашистскую гадину в ее собственном логове.

В победе СССР над фашистами в апреле 1945 года никто уже не сомневается. Не сомневаются, впрочем, и в том, что цена её будет высока. Войска союзников - США и Великобритании - идут по Германии с запада, не встречая какого-либо организованного сопротивления. Наши наступают с востока и юга, на их направлении - сосредоточены основные силы Вермахта.

Бои идут днём и ночью. Прорываясь к центру Берлина, советские солдаты берут штурмом каждую улицу, каждый дом. При этом противник ещё и атакует с воздуха. Наиболее ожесточенно сопротивляются гитлеровцы уже в Рейхстаге. Первой в здание врывается рота под командованием старшего сержанта Съянова и целые сутки сражается внутри. Брать приходится комнату за комнатой, этаж за этажом.

На Съянове несколько раз загоралась одежда, нечем было дышать. Но ничто не сломило его волю. В этом бою его рота уничтожила до 150 фашистов и 300 взяла в плен. Товарищ Съянов достоин звания Героя Советского Союза.

Честь поднять красный стяг над Рейхстагом выпала разведчикам 150-й стрелковой дивизии Михаилу Егорову и Мелитону Кантарии. Историческим стал и снимок советского военкора Евгения Халдея. Он был постановочным. В действительности же Рейхстаг к тому времени уже сверху донизу пестрел флагами. Каждый солдат, идя на штурм, старался прихватить с собой кусочек красной материи. Каждый пытался приблизить конец страшной войны.

До этого радостного момента было ещё далеко, когда советское руководство уже озаботилось судьбой города и его жителей. Не в пример гитлеровским оккупантам с уважением отнеслось к культурным ценностям Германии. Все знаковые объекты взяты под охрану. А в ставке Верховного Главнокомандующего издана директива об изменении отношения к военнопленным и гражданскому населению. Их предписывалось лечить и кормить.

Совсем другая судьба ждала бы Адольфа Гитлера, сумей красногвардейцы найти его живым. Фюрер не дал этого сделать, покончив вместе со своей женой Евой Браун жизнь самоубийством. Их трупы искали долго. Уже думали, что нашли, но тут с тела мужчины сняли обувь, и оказалось, что у предполагаемого рейхсканцлера на носке дырка. Главный фашист Германии едва ли носил бы дырявые вещи. Много вопросов возникло и к обгоревшим, изуродованным останкам, найденным в саду Рейхсканцелярии. Ходила даже легенда, в том числе, и среди руководства СССР, о том, что Гитлер на самом деле выжил и сумел сбежать, напоминает "ТВ Центр".

Историк Денис Шполянский констатирует: подлинность останков Гитлера через какое-то время удалось установить. Финальными доказательствами было сопоставление стоматологических карт от лечащих врачей Гитлера и по этим картам удалось четко идентифицировать состояние зубов фюрера, состояние зубов его супруги Евы Браун.

И хоть учёные уже не сомневаются, сегодня, наверно, совсем не важно, удалось тогда сбежать из Берлина вождю нацизма, или нет. Куда важнее другое - чтобы его идеи больше не потревожили человечество. А для этого советский народ сделал, всё что от него зависело.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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