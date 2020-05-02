Как это было: массовое нарушение режима самоизоляции в Петербурге

Сотни людей вышли на улицы города

В России по-прежнему не пройден пик заболеваемости коронавирусом. И сейчас, в период майских праздников всем гражданам необходимо максимально соблюдать режим самоизоляции. Нарушителям грозят штрафы до пяти тысяч рублей. Несмотря на многочисленные призывы врачей, многие проявляют беспечность. В Санкт-Петербурге сотни людей устроили массовые гуляния и гонки на автомобилях.

Лихо, громко, массово. Так минувшую ночь в Петербурге провели участники несанкционированной дрифт-вечеринки. Она прошла недалеко от главного стадиона города. За просмотром головокружительных виражей сотни людей тесно общались, о соблюдении социальной дистанции речи не шло – курили кальян, покупали кофе с колёс.

На машинах многие петербуржцы в эти дни едут в область. Выходные и праздники на дачах традиционно проводят до двух в половиной миллионов жителей северной столицы. В условиях пандемии в СНТ начали работу 35 медицинских пунктов. На дежурстве – терапевты, способные поставить диагноз коронавирус. В арсенале теперь экспресс-тесты на COVID-19, сообщает "ТВ Центр".

Максимальные меры профилактики принимаются в сельской местности. Так, в Ульяновской области сотрудники МЧС с помощью мобильного комплекса провели дезинфекцию придомовых территорий и автобусных остановок. В райцентре Новгородской области Малая Вишера спасатели обработали железнодорожный вокзал, куда сейчас на электричках массово прибывают дачники.

Некоторые москвичи всё же решили отметить Первомай в парках. Ни сигнальные ленты вокруг мангалов, ни настоятельные рекомендации врачей для них аргументом не стали. Специалисты в очередной раз напоминают, что именно сейчас наступил самый важный цикл борьбы с коронавирусом. И качнуть чашу весов в пользу победы над инфекцией может каждый житель страны.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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