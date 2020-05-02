ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как это было: массовое нарушение режима самоизоляции в Петербурге

12:14
  • суббота
  • 02 мая 2020

Сотни людей вышли на улицы города

В России по-прежнему не пройден пик заболеваемости коронавирусом. И сейчас, в период майских праздников всем гражданам необходимо максимально соблюдать режим самоизоляции. Нарушителям грозят штрафы до пяти тысяч рублей. Несмотря на многочисленные призывы врачей, многие проявляют беспечность. В Санкт-Петербурге сотни людей устроили массовые гуляния и гонки на автомобилях.
"Самоизоляционеры": видео разгона нарушителей карантина в Чечне

Лихо, громко, массово. Так минувшую ночь в Петербурге провели участники несанкционированной дрифт-вечеринки. Она прошла недалеко от главного стадиона города. За просмотром головокружительных виражей сотни людей тесно общались, о соблюдении социальной дистанции речи не шло – курили кальян, покупали кофе с колёс.

На машинах многие петербуржцы в эти дни едут в область. Выходные и праздники на дачах традиционно проводят до двух в половиной миллионов жителей северной столицы. В условиях пандемии в СНТ начали работу 35 медицинских пунктов. На дежурстве – терапевты, способные поставить диагноз коронавирус. В арсенале теперь экспресс-тесты на COVID-19, сообщает "ТВ Центр".

Максимальные меры профилактики принимаются в сельской местности. Так, в Ульяновской области сотрудники МЧС с помощью мобильного комплекса провели дезинфекцию придомовых территорий и автобусных остановок. В райцентре Новгородской области Малая Вишера спасатели обработали железнодорожный вокзал, куда сейчас на электричках массово прибывают дачники. 

Некоторые москвичи всё же решили отметить Первомай в парках. Ни сигнальные ленты вокруг мангалов, ни настоятельные рекомендации врачей для них аргументом не стали. Специалисты в очередной раз напоминают, что именно сейчас наступил самый важный цикл борьбы с коронавирусом. И качнуть чашу весов в пользу победы над инфекцией может каждый житель страны.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Горожане жарят шашлыки в парке
Горожане жарят шашлыки в парке
Сотрудники Росгвардии во время проверки режима самоизоляции
Сотрудники Росгвардии во время проверки режима самоизоляции
Дезинфекция
Дезинфекция
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
Лаборатория
Лаборатория
Сотрудники Росгвардии во время проверки режима самоизоляции
Сотрудники Росгвардии во время проверки режима самоизоляции
Сотрудники ГИБДД проверяют пропуска у автомобилистов
Сотрудники ГИБДД проверяют пропуска у автомобилистов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.