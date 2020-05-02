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"Злосчастный коронавирус": горе в семье Овечкиных

18:13
  • суббота
  • 02 мая 2020

Болезнь забрала любимого человека

В семье Александра Овечкина горе. У супруги хоккеиста умер дедушка. Модель Анастасия Шубская должна вот-вот родить, ей никак нельзя нервничать. Семья живёт в США, соблюдает все меры самоизоляции, но дедушку дочери Веры Глаголевой всё-таки не уберегли – он заразился коронавирусом.
Беременная Анастасия Шубская рассказала о панике из-за коронавируса

"Сегодня от нас ушёл мой дедушка, Векслер Юлий Ефимович. В свой 91 год, за исключением потерянного зрения, он был бодр телом и духом, имел яснейший ум и невероятную энергию! И тут этот злосчастный коронавирус", - написала Шубская у себя в Instagram.

Овечкин и Шубская вместе уже около пяти лет. В 2017 году они сыграли свадьбу, а спустя год в семье родился сын Сергей. Мама Шубской – актриса Вера Глаголева – внука не увидела, она умерла от рака в августе 2017 года.  

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