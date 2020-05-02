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Токаев снял с должности главы Сената старшую дочь Назарбаева

11:30
  • суббота
  • 02 мая 2020

Она возглавляла верхнюю палату парламента более года

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом прекратил полномочия спикера Сената Дариги Назарбаевой. Старшая дочь первого президента страны Нурсултана Назрбаева занимала этот пост с марта 2019 года. Токаев поблагодарил Назарбаеву за плодотворную работу в качестве спикера верхней палаты парламента, сообщает ТАСС.

Дариге Назарбаевой 56 лет. В 80-х годах она училась в Москве, на историческом факультете МГУ имени Ломоносова. Работала в бизнесе, в начале 2000-х годов пошла в политику.

В 2007 году дочь нынешнего лидера нации возглавила Фонд первого президента Казахстана. Она много занимается общественной и благотворительной деятельностью.

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