Москвичей предупредили о первых майских грозах

Температура поднимется до 20 градусов

3 мая в Москве и области ожидаются первые весенние грозы, а температура поднимется до плюс 20 градусов. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Над столицей усилятся восходящие потоки, которые способствуют образованию и развитию отдельных массивов кучево-дождевых облаков. С вероятностью в 70% в Москве будет гроза, сказал синоптик.

По предварительному прогнозу на 9 мая, в Москве будет облачно и от 10 до 15 градусов тепла.

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