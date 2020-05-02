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Собянин о ситуации с коронавирусом: "Россия идёт по европейскому сценарию"

15:54
  • суббота
  • 02 мая 2020

В нашей стране уже больше заразившихся, чем в Китае

Ситуация с распространением коронавируса в России идёт по европейскому сценарию. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что за последние месяц-полтора из-за границы в Россию приехали больше миллиона человек, а москвичей из них было 120 тысяч.
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Эти данные не позволяют говорить о том, что Россия идёт по китайскому сценарию, где рост заболеваемости уже остановился.  "На мой взгляд, он уже невозможен, китайский вариант, мы уже работаем по европейскому варианту, когда пандемия внутри страны и надо просто бороться, сглаживая пики", - сказал Собянин.

По последним данным, в России выявлено 124 054 случая заражения коронавирусной инфекцией. В Китае с начала пандемии заразились боле 83 тысяч человек. В европейских странах самая неблагополучная ситуация сложилась в Италии: там заражено 207 тысяч человек, около 30 тысяч умерли. Больше всего инфицированных в США: 1,1 миллиона человек, меньше всего – на Коморских островах (один заразившийся).

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