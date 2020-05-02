В Москве могут сократить выдачу цифровых пропусков

Этого не исключил мэр Сергей Собянин

Выдача цифровых пропусков в Москве может быть сокращена в случае ужесточения режима ограничений. Этого не исключил мэр столицы Сергей Собянин.

"Если мы увидим какую-то угрозу, то конечно, ни минуты не буду сомневаться, будем выходить с предложением ужесточения этих мер", - сказал Собянин на канале "Россия-1". По его словам, цифровой пропуск будет использован в качестве основного инструмента ужесточения режима.

2 мая мэр побывал в московском метро и познакомился с тем, какие работы по дезинфекции проводятся в подземке. Собянин обратился к москвичам с просьбой заботиться о том, чтобы максимально ограничить себя от других пассажиров при в движении в транспорте, а также попросил носить в общественных местах маски и перчатки.

По данным на 2 мая, в Москве зарегистрировано боле 62 тысяч заразившихся коронавирусом, умерли от болезни 695 человек. В России число инфицированных превысило 124 тысячи, в мире оно перевалило за 3,4 миллиона.

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