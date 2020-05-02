Собянин попросил москвичей носить маски и перчатки

Мэр спустился в столичную подземку

В московском метро усилены меры дезинфекции для того, чтобы не допустить распространения коронавируса. В этом убедился мэр Сергей Собянин, посетив столичную подземку.

Поручни, автоматы по продаже билетов, двери, зоны возле касс обрабатывают специальным раствором каждые полтора - два часа. А вагоны поездов обеззараживают два раза в сутки. Для этого используют специальные парогенераторы, сообщает "ТВ Центр".

Каждую ночь проводится генеральная уборка станций. Обрабатывают и тоннели при помощи специальных машин. В столичном метро установлено около 400 санитайзеров для дезинфекции рук. А в ближайшие дни их количество увеличат почти в пять раз.

"Это огромная работа, которой ежедневно занимается метрополитен и от того, как качественно она будет проводится, во многом зависит здоровье москвичей", - сказал Собянин. Мэр обратился к москвичам с просьбой заботиться о том, чтобы максимально ограничить себя от других пассажиров при в движении в транспорте, а также носить маски и перчатки.

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