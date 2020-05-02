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В России стартовала акция "Георгиевская ленточка"

14:41
  • суббота
  • 02 мая 2020

Символ Победы доставлен в Крым

Международная акция "Георгиевская ленточка" стартовала в регионах России. В этом году она проходит с поправками на эпидемиологическую ситуацию.

В аэропорт Симферополя волонтёры уже доставили сотни символов воинской славы. Их не будут передавать из рук в руки, а оставят на стойках регистрации. Взять ленточки смогут все желающие, сообщает "ТВ Центр".

В Крыму их можно будет получить и в других местах, доступных для посещения - магазинах, аптеках, на автозаправках. Также акция проходит онлайн. Чтобы принять в ней участие, нужно прикрепить георгиевскую ленту к одежде, сфотографироваться и выложить снимок в соцсети.

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Акция "Георгиевская ленточка"
Акция "Георгиевская ленточка"
Акция "Георгиевская ленточка"
Акция "Георгиевская ленточка"
Акция "Георгиевская ленточка"
Акция "Георгиевская ленточка"
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