В России стартовала акция "Георгиевская ленточка"

Символ Победы доставлен в Крым

Международная акция "Георгиевская ленточка" стартовала в регионах России. В этом году она проходит с поправками на эпидемиологическую ситуацию.

В аэропорт Симферополя волонтёры уже доставили сотни символов воинской славы. Их не будут передавать из рук в руки, а оставят на стойках регистрации. Взять ленточки смогут все желающие, сообщает "ТВ Центр".

В Крыму их можно будет получить и в других местах, доступных для посещения - магазинах, аптеках, на автозаправках. Также акция проходит онлайн. Чтобы принять в ней участие, нужно прикрепить георгиевскую ленту к одежде, сфотографироваться и выложить снимок в соцсети.

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