В Подмосковье начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах

Распоряжение подписал губернатор региона

С 12 мая жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие маски при нахождении в общественном месте. Контроль за ношением индивидуальных средств защиты будут осуществлять сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов. Штраф за отсутствие маски составит 4 тысячи рубли.

Накануне, 1 мая губернатор региона Андрей Воробьёв подписал постановление о введении в регионе масочного режима. До 12 мая мера носит рекомендательный характер, после – обязательный.

С начала пандемии коронавируса в Подмосковье зарегистрировано 13 314 больных, скончались 110 человек, после выздоровления из больниц выписаны 507 человек.

В Московской области действуют такие же ограничительные меры, как и в столице. Для поездки на личном или общественном транспорте необходимо оформить цифровой пропуск. Сходить в магазин, банк или аптеку можно без пропуска.

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