Эксперт: Увеличение числа тестов улучшит ситуацию с COVID-19 в Москве

Столица выбрала оптимальный путь тестирования

Увеличение числа тестирований на COVID-19 в Москве в будущем положительно скажется на ситуации с коронавирусной инфекцией. Такое мнение высказал в интервью АГН "Москва" директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Владимир Стародубов.

По словам учёного, роста тестирований удалось добиться за счёт беспрецедентных мер, которые принимают московские власти. "Привлекли не только государственные, но и частные структуры, за счёт чего удалось увеличить количество обследованных пациентов. Это хороший признак". – сказал Стародубов.

По его мнению, Москва выбрала наиболее оптимальный путь тестирования граждан на коронавирус. Врач выразил мнение, что в обязательном порядке анализы должны сдавать группы населения, которые так или иначе взаимодействуют со множеством людей.

Ранее мэр Сергей Собянин написал у себя на сайте, что число тестирований на коронавирус в столице увеличено вдвое. Только за последние полторы недели в Москве было сделано более 175 тысяч быстрых тестов на коронавирус.

По данным на 2 мая, в Москве зарегистрировано 62 658 инфицированных коронавирусом, за последние сутки выявлено 5 358 заражённых. В России с начала пандемии зафиксировано 124 054 заболевших, умерли 1 222 человека. В мире число заразившихся новым китайским вирусом превысило 3,4 миллиона человек.

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