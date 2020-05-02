В московском метро начнут продавать медицинские маски

Цены будут не выше аптечных

Со следующей недели в московском метро начнут продавать защитные маски. Пассажиры смогут купить их по ценам не выше аптечных в ларьках и кассах метрополитена. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.

Власти приняли такое решение, руководствуясь рекомендациями Роспотребнадзора. По словам Лискутова, это сделано для того, чтобы пассажиры, которые по каким-то причинам не смогли купить маску в аптеке, либо забыли её дома, имели возможность приобрести средство защиты при входе в метро.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв ввёл в регионе масочный режим. С 12 мая за отсутствие маски в общественных местах граждан начнут штрафовать. Наказание предусмотрено в размере 4 тысяч рублей. До 12 мая постановление Воробьёва о масках носит рекомендательный характер.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"