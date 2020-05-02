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Наталья Сергунина отметила популярность портала "Малого бизнеса Москвы"

16:21
  • суббота
  • 02 мая 2020

На сайте можно воспользоваться разными услугами

Онлайн-продуктами для бизнеса на портале "Малого бизнеса Москвы"  воспользовались более 21 тысячи раз с начала года, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
Сергунина рассказала о работе онлайн-проекта "Город открытий"

"На портале сейчас доступно больше 20 онлайн-услуг, сервисов и программ дистанционного обучения. Они упрощают многие бизнес-процессы, помогая москвичам в открытии и ведении своего дела. Мы видим их востребованность и продолжим их развивать", - отметила Сергунина.

Самые востребованные программы - "Онлайн-академия МБМ" и "Индивидуальная траектория развития". Также популярны услуги "Законодательный бизнес-дайджест" и "Консультация", сервисы "Проверка контрагентов" и "Формирование налоговой декларации по УСН".

Помимо городских сервисов и услуг выстраивается и сеть коммерческих онлайн-продуктов. Уже сейчас на портале можно выбрать выгодное предложение от банка для расчётно-кассового обслуживания и подать заявку на открытие счета, познакомиться с возможностями бухгалтерских, маркетинговых и закупочных сервисов.

На портале можно получить информацию о городских мерах поддержки предпринимателей - субсидиях, льготных займах, аренде по льготным ставкам, преимущественном праве выкупа с рассрочкой до пяти лет, налоговых льготах и поддержке в сфере образования.

Недавно на сайте появился проект "Коронавирус: важное для бизнеса". Здесь можно получить ответы на часто задаваемые вопросы о сложившейся ситуации, узнать о мерах поддержки предпринимателей и изменениях в законодательстве. Также в проекте есть информация об образовательных онлайн-мероприятиях. Узнать больше о мерах поддержки малого и среднего бизнеса предприниматели могут через единую линию поддержки по вопросам субсидий по телефону: +7 (499) 961-01-20.

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