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Как встретит 9 мая Владимир Путин

16:58
  • суббота
  • 02 мая 2020

В День Победы президент обратится к россиянам

В День Победы Владимир Путин возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам. Об этом в интервью телеканалу "Россия-1" сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Путин отозвался на предложение 9 мая выйти к окну и спеть "День Победы"

"Мы ожидаем, что 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и именно оттуда обратится ко всем россиянам", - сказал представитель Кремля.

С конца марта глава государства работает в удалённом режиме. Он почти ежедневно проводит совещания на различную тематику с представителями власти, бизнеса и общества в режиме видеоконференций.

75-летие Великой Победы в этом году будет отмечаться без массовых торжеств и мероприятий. Парад Победы 9 мая не состоится, но, по заверениям Владимира Путина, он обязательно пройдёт в этом году. Традиционная акция "Бессмертный полк" пройдёт 9 мая в онлайн-режиме.

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