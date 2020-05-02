73-летнюю Татьяну Васильеву увезли в больницу с коронавирусом

У актрисы кашель и высокая температура

У народной артистки России Татьяны Васильевой выявили коронавирус. Накануне, 1 мая её доставили в больницу с высокой температурой и кашлем, там врачи сделали анализ и отпустили актрису домой. Утром 2 мая она сообщила журналистам, что тест на коронавирус оказался положительным.

По данным "Комсомольской правды", Васильева в слезах звонила телеведущей Дане Борисовой и просила её о помощи. "Татьяна позвонила мне в три часа дня. Я сама была в шоке. Она плакала. У нее была единственная просьба: "Дана, помоги устроить в больницу! Я заражена ковидом", - рассказала Борисова.

Татьяне Васильевой 73 года, она находится в группе риска по коронавирусу. Ранее о заражении новым китайским вирусом сообщили певцы Лев Лещенко, Стас Михайлов, телеведущий Александр Васильев. Диагноз COVID-19 поставлен также премьер-министру Михаилу Мишустину, главе Минстроя Владимиру Якушеву и его заместителю Дмитрию Волкову.

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