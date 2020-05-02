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На какой день после заражения тест определит коронавирус у человека

19:55
  • суббота
  • 02 мая 2020

Вирусу необходимо время для закрепления

Минимальный срок для проведения эффективного тестирования на коронавирус после заражения им – три дня. Раньше результата ждать нет смысла. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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"Вирус должен попасть в организм, развиться и только после этого на слизистой носа, самый распространенный способ получить материал - это мазок из носа, мы можем его найти", - сказала она.

Ранее сообщалось, что инкубационный период после заражения коронавирусом может длиться две недели и даже дольше. При этом около половины инфицированных не отмечают симптомов болезни, но являются источником заражения для окружающих.

В России по состоянию на 2 мая зафиксировано 124 054 инфицированных COVID-19, умерли от болезни 1 222 человека. Половина заболевших выявлена в Москве – 62 658 человек.

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