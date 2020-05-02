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Названа дата окончания эпидемии коронавируса в России

18:43
  • суббота
  • 02 мая 2020

Учёные прогнозируют вторую волну заражения

Эпидемия коронавируса в России закончится в первых числах августа. Такой прогноз дают сингапурские учёные. Для составления прогноза они использовали математическую модель распространения инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим.
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Специалисты утверждают, что страны, прошедшие пик коронавируса, могут столкнуться с новой волной эпидемии при преждевременном снятии ограничений. Вспышка болезни может произойти уже ближайшей осенью.

Сейчас в России наблюдает рост числа инфицированных коронавирусом. 2 мая зафиксировано рекордное число заразившихся – 9 623 человека. В мире общее число заражённых превысило 3,4 миллиона, умерли более 200 тысяч человек.

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