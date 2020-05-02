Врач: Ошибка в диагностике COVID-19 в Москве практически сведена к нулю

В столице работают более 40 центров компьютерной томографии

КТ-диагностика является основным способом выявления больных новой коронавирусной инфекцией. Она выявляет характерный для COVID-19 эффект матового стекла. Как рассказала АГН "Москва" главный врач городской поликлиники №3, депутат Московской городской думы Елена Самышина, компьютерная томография чётко определяет одну из четырёх стадий пневмонии.

"При первых двух стадиях отправляем пациента лечиться на дом. Третья и четвёртая стадия означает госпитализацию в стационар", - сказала Самышина.

По её словам, сегодня в Москве круглосуточно работают более 40 КТ-центров. Результаты диагностики поступают в референс-центр, где их анализируют врачи-рентгенологи. Именно поэтому ошибка в постановке диагноза практически сводится к нулю.

Самышина сообщила о новых симптомах коронавируса. Если раньше это были высокая температура, сухой кашель, гриппозные проявления, то сегодня к ним добавилась сыпь на руках и животе.

По последним данным, в Москве выявлено 62 658 больных коронавирусом, 695 человек умерли. В России число заражённых превышает 124 тысячи.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"