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За сутки в России выявлено более 10 тысяч инфицированных COVID-19

10:16
  • воскресенье
  • 03 мая 2020

Общее число заражённых превышает 134 тысячи

За сутки в России зафиксировано 10 633 случая заражения коронавирусом, всего выявлено 134 687 человек с COVID-19. По данным на 3 мая, в Москве диагноз COVID-19 поставлен 68 606 пациентам. За прошедшие сутки выявлено 5 948 заболевших, умерли с начала пандемии 729 человек. 
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В России действует режим выходных дней. Первые 11 дней мая объявлены нерабочими с сохранением заработной платы. Регины продлили режим самоизоляции для граждан и постепенно вводят обязательное ношение медицинских масок в общественных местах.

2 мая на карантин закрылись несколько населённых пунктов в Нижегородской области. Такое решение власти региона приняли после увеличения числа инфицированных на территории семи городов.

На этой неделе стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин, а также глава Минстроя Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков заразились коронавирусом. Ранее сообщалось, что COVID-19 выявлен у двух депутатов Госдумы из фракции КПРФ – Леонида Калашникова и Дмитрия Новикова. Коронавирусом переболели певцы Лев Лещенко и Стас Михайлов.

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