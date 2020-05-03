5948 новых случаев коронавируса зафиксировано в Москве

С начала пандемии заразились 68 606 человек

Почти 6 тысяч человек, инфицированных коронавирусом, зарегистрированы за сутки в Москве. Всего в столице с начала пандемии COVID-19 заболели 68 606 человек, умерли 729 пациентов. Число вылечившихся выросло до 7 тысяч человек.

Москва удвоила число тестирований на коронавирус и вышла в мировые лидеры по выявляемости коронавирусной инфекции, сообщил 2 мая мэр столицы Сергей Собянин.

Тесты на коронавирус проводят государственные и частные лаборатории. По словам Собянина, реально в Москве около 2% населения заражены COVID-19, это примерно 250 тысяч человек.

По состоянию на 3 мая, в России зарегистрировано более 134 тысяч случаев выявления коронавируса, умерли от болезни 1 280 человек. В мире больных с коронавирусной инфекцией насчитывается 3,4 миллиона человек, умерло более 244 тысяч заразившихся.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"