В Москве за сутки 655 человек вылечились от COVID-19

В больницах хватает мест для пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 655 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, выздоровевших от COVID-19, достигло 7 029.

Часть больных в столице лечится на дому, для них введён жёсткий режим карантина. Для госпитализации приспособлены более чем три десятка больниц, многие лечебные учреждения перепрофилированы для лечения только пациентов с коронавирусом.

По данным на 3 мая, в Москве диагноз COVID-19 поставлен 68 606 пациентам. За прошедшие сутки выявлено 5 948 заболевших, умерли с начала пандемии 729 человек. В России больных зарегистрировано 134 687, в мире 3,4 миллиона человек инфицировано коронавирусом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"