ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве за сутки 655 человек вылечились от COVID-19

10:21
  • воскресенье
  • 03 мая 2020

В больницах хватает мест для пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 655 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, выздоровевших от COVID-19,  достигло 7 029.
В Москве могут сократить выдачу цифровых пропусков

Часть больных в столице лечится на дому, для них введён жёсткий режим карантина. Для госпитализации приспособлены более чем три десятка больниц, многие лечебные учреждения перепрофилированы для лечения только пациентов с коронавирусом.

По данным на 3 мая, в Москве диагноз COVID-19 поставлен 68 606 пациентам. За прошедшие сутки выявлено 5 948 заболевших, умерли с начала пандемии 729 человек. В России больных зарегистрировано 134 687, в мире 3,4 миллиона человек инфицировано коронавирусом.

 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Девушка на велосипеде во время периода самоизоляции
Девушка на велосипеде во время периода самоизоляции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.