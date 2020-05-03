В Алеппо фермеры собрали первый урожай после войны

Район недавно освободили от боевиков

В сирийском Алеппо фермеры впервые за несколько лет собрали урожай овощей. В провинции, где ещё недавно хозяйничали боевики, вырастили капусту, кабачки, баклажаны, картошку.

Сразу после освобождения района от террористов, местные жители приступили к сельхозработам. Прямо сейчас собирают урожай перечной мяты. Часть продуктов, отправляют на рынки в Алеппо и других городов провинции, сообщает "ТВ Центр".

Заработок небольшой, но достаточный, чтобы прокормить семью, говорят местные. Также вырученные от продажи деньги фермеры могут потратить на ремонт техники, топливо и закупку новых посевных материалов. Благодаря плодородной земле и климату урожай в Сирии собирают до четырёх раз в год.

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