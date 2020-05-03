В регионах усиливают меры безопасности в связи с распространением коронавируса

Проводится тотальная дезинфекция

В российских регионах усиливают ограничительные меры. При въезде в Псковскую и Новосибирскую области водителей и пассажиров помешают на двухнедельную самоизоляцию. Нарушителям грозят штрафы до 30 тысяч рублей. Также в регионах проводится масштабная дезинфекция.

В Калининградской области сотрудники МЧС продолжают оказывать помощь органам местного самоуправления. Профилактическая дезинфекция проводится круглосуточно. Такая тотальная гигиена в рамках нынешней эпидемиологической ситуации - единственная действенная мера для минимизации риска распространения инфекции.

Регионы продолжают перепрофилировать больницы, в клиниках оборудуют дополнительные койки. Министерство обороны с опережением графика возводит 16 многофункциональных центров в 15 регионах. В конце апреля свои двери для пациентов открыли 6 госпиталей в Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Уссурийске и Оренбурге. Персонал - исключительно высококвалифицированные специалисты, в том числе, инфекционисты и пульмонологи, сообщает "ТВ Центр".

При этом некоторые, словно, не слыша голоса разума, продолжают встречаться шумной компанией друзей и отдыхать на природе - раз уж установились тёплые деньки. Во Владивостоке каждый день проходят рейды по выявлению злостных нарушителей самоизоляции. Накануне было составлено 19 протоколов об административных правонарушениях. За любителями шашлыков следят при помощи дронов.

За всё время борьбы с пандемией в России провели более четырёх миллионов тестов на коронавирус. Именно благодаря своевременному определению заболевания, удаётся не упустить момент и начать лечение немедленно. Медики не устают повторять главные правила: соблюдение социальной дистанции, мытьё рук и сокращение личных контактов. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, вирус может сохраняться на предметах до 72 часов. Накануне разрушили ещё один миф о том, что якобы все, кто наблюдал за собой похожую симптоматику с декабря уже переболели коронавирусной инфекцией нового образца. Вирус прибыл в нашу страну лишь в начале весны, утверждает Попова.

Сейчас самое главное послушать тех, кто работает на передовой борьбы с вирусом - врачей. Тех, кто слёзно умоляет остаться дома и немного потерпеть. Слова благодарности медикам сейчас звучат отовсюду, поддержку выражают кто как может Так, уличные художники расклеили по столице картины с изображением врачей в образах античных героев и персонажей с суперспособностями. Образы, конечно, мультяшные, но ведь схожи с реальностью. Именно так и выглядит современная борьба со злом.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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