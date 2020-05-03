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Как российские военные борются с коронавирусом в Италии и Сербии

13:17
  • воскресенье
  • 03 мая 2020

Они помогают местным врачам

Почти 3 с половиной миллиона заболевших и более 240 тысяч умерших - новые данные по коронавирусу в мире. Лидируют по-прежнему по всем показателям США. В эпицентре пандемии - Нью-Йорке - вновь увеличилась суточная смертность.
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Аналогичная информация пришла из Италии. Там за сутки умерли 474 человека, это наибольший показатель с 21 апреля. Бороться с распространением болезни на севере республики помогают российские военные врачи. Они продезинфицировали ещё три лечебных учреждения, сообщает "ТВ Центр".

А в сербских городах наши медики за сутки обработали два десятка объектов, в том числе, один из крупнейших на Балканах онкологический центр.

На фоне новостей из Европы, где число жертв и заражённых быстро растёт, обнадёживающей выглядит статистика из Китая. Там за сутки выявлено всего два новых случая инфицирования.

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