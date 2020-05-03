На Ставрополье в небо подняли аэростат с флагом Победы

Акция прошла под эгидой проекта "Инженеры Победы"

В преддверии празднования Великой Победы и в честь 75-летия окончания Берлинской операции в Ставропольском крае в небо поднялся огромный воздушный шар. Акцию провели под эгидой международного проекта "Инженеры Победы".

Над городом Железноводском на высоте двух километров аэростат пронёс символ воинской славы и флаги 85 регионов нашей страны. Как отмечают организаторы, этот полёт - дань уважения и памяти инженерам, конструкторам и работникам промышленности, которые внесли огромный вклад в общую победу, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"