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В Сибири продолжает гореть лес

13:06
  • воскресенье
  • 03 мая 2020

Пожарные используют авиацию

72 лесных пожара потушили за сутки в России. Самая сложная ситуация в Забайкальском крае В регионе действует режим ЧС. Большинство очагов возгорания в труднодоступной горной местности. Для тушения огня  с борта самолёта АН-2 высадились парашютисты-десантники "Авиалесоохраны", которые уже приступили к работе.

В Хабаровском крае за сутки удалось в два раза сократить площадь лесных пожаров. Сейчас в регионе 27 очагов возгорания. Большинство из них возникает из-за того, что местные жители устраивают палы сухой травы. МЧС и полиция ежедневно проводят рейды.

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Лесные пожары
Лесные пожары
Лесные пожары
Лесные пожары
Лесные пожары
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