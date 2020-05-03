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Волонтёры Победы проходят онлайн-обучение

13:29
  • воскресенье
  • 03 мая 2020

Создана образовательная платформа

Будущие волонтёры Победы проходят обучение онлайн. Активисты общественного движения разработали специальную образовательную платформу.  Присоединиться к курсам может любой желающий: проверить свои знания о Великой Отечественной войне и узнать, как помогать ветеранам, учитывая эпидемиологическую ситуацию.

А в рамках проекта "Моя история " помогут собрать информацию о своих родственниках и составить семейное древо. Чтобы получить доступ к программе, надо зарегистрироваться на официальном сайте движения, сообщает "ТВ Центр".

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