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В Подмосковье сгорел склад с подсолнечным маслом (видео)

12:00
  • воскресенье
  • 03 мая 2020

С огнём боролись десятки спасателей

В Подмосковье из-за крупного пожара частично обрушился склад с подсолнечным маслом. Огонь вспыхнул утром 3 мая в Подольском районе. Площадь возгорания составила тысячи квадратных метров.

На место ЧП прибыли 90 сотрудников экстренных служб и более 20 единиц техники, включая беспилотник. Пламя удалось быстро локализовать. Пострадавших нет.

Специалисты взяли пробы воздуха для определения концентрации вредных веществ. Причины пожара устанавливаются, сообщает "ТВ Центр".

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