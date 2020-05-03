В Рязани после лечения выпустили на волю белых аистов

Птицы готовы к самостоятельной жизни

Рязанские орнитологи выпустили в естественную среду обитания шесть белых аистов. Больных птиц привезли сюда несколько месяцев назад. Всё это время их выхаживали в экспериментальном центре по изучению пернатых. Теперь аисты полностью готовы к самостоятельной жизни и рождению потомства.

Идея создать на рязанской земле лучшие условия для жизни и размножения аистов появилась год назад. Но первые постояльцы приехали совсем недавно из Калуги и Пскова. Здесь для них и тёплый вольер еврокласса, и питание по системе "все включено", и даже браслет как в курортном отеле: для каждой особи своего цвета. За три месяца птицы окончательно освоились и готовы возвращаться к будничным хлопотам, сообщает "ТВ Центр".

С жильём на первое время проблем не возникнет. Сладкая парочка очень скоро находит построенное для них гнездо. Таких здесь всего шесть. А ещё водоём, всё-таки аист птица болотная, и богатый природный рацион - от насекомых до грызунов.

Пока выпущенные птицы исследуют территорию и держатся вместе. Кто-то из них улетит насовсем, кто-то, возможно, захочет вернуться после зимовки в Африке. У аистов отменная фотографическая память на местность. Двери вольера для своих воспитанников здесь в буквальном смысле всегда открыты.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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