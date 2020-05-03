В Москве выпали из окна и погибли двое детей

Выясняются причины происшествия
В Москве следователи выясняют обстоятельства гибели двух детей, которые разбились в результате падения с 11 этажа. Трагедия произошла в Таганском районе столицы.
По предварительным данным, мальчики семи и десяти лет выпали из окна своей квартиры. Как отмечают правоохранители, дети находились дома не одни.
На месте ЧП следователи и криминалисты опрашивают членов семьи погибших и свидетелей. Возбуждено уголовное дело, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"