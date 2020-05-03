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В Европе всерьёз заговорили об отмене антироссийских санкций

11:45
  • воскресенье
  • 03 мая 2020

Заявление сделал известный политик

В Германии сделали заявление об отмене антироссийских санкций. Экс-канцлер страны Герхард Шрёдер высказался за сотрудничество с Россией, которое сейчас, в непростой экономической ситуации, особенно важно.
Путин: Да плевать на них, на эти санкции

В интервью изданию Tagesspiegel политик, к мнению которого прислушиваются в Германии, привёл пример из истории и вспомнил Вторую мировую войну. Россия, сказал он, готова, несмотря на ужасное прошлое, взаимодействовать с новой Германией в духе доверия.

"То, что мы поддерживаем санкции против России, идёт вразрез с этим. Во-первых, они пробуждают в России исторические воспоминания, а во-вторых - не меняют российскую политику. Именно сейчас, когда из-за кризиса в связи с коронавирусом нас ждут трудные времена в экономике, необходимо больше сотрудничества", – сказал Шрёдер и заявил о необходимости отмены санкций против России.

Антироссийские санкции ввели США и Евросоюз после событий на Украине 2014 года. С тех пор они не раз продлевались и дополнялись новыми ограничительными мерами.

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